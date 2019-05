Bandes forsøg på at indtage Aarhus endte med fred i moské

I 2017 forsøgte LTF at etablere sig Aarhus. I dag er banden ikke længere i byen, siger politibetjente.

Ankommet i store BMW'er og med en magtdemonstration forsøgte medlemmer fra banden Loyal to Familia (LTF) i 2017 at etablere sig i Aarhus i området ved boligbyggeriet Bispehaven.

Onsdag bliver bandens forsøg på at etablere sig og den efterfølgende fredsmægling rullet ud i Københavns Byret i en historisk sag, der skal afklare, om banden kan forbydes permanent.

To vidner fra politiet fortæller, at LTF's forsøg på at etablere sig i Aarhus begynder i foråret 2017. De er enige om, at LTF ikke længere er i Aarhus.

Ifølge vidnerne sendte LTF medlemmer fra København til Aarhus i foråret 2017.

- Vi så dem komme i ret store biler. Det er typisk sorte BMW'er, siger et af politividnerne.

Samme betjent fortæller, at også bandelederen Shuaib Khan viste sig i Aarhus. Han var netop blevet løsladt i foråret 2017.

Det første markante tegn på LTF’s tilstedeværelse i gadebilledet i Aarhus var 26. maj samme år, hvor LTF ifølge politiet viste sig frem over for den lokale gruppering Brabrandgruppen.

50 mand med ni biler lavede ballade, larm og trusler ved Bazar Vest ifølge politiet.

- Der er en hændelse, hvor vi opfatter en konfrontation mellem Brabrandgruppen og sympatisører og LTF og sympatisører, siger en af betjentene i retten.

- Vi opfatter det som en magtdemonstration - "show of force" - hvor der er store forsamlinger af synlige bandemedlemmer fra hver gruppering, som i kraft af deres synlighed viser deres magt.

Episoden i maj efterfølges af adskillige skudepisoder, og der dannes en konflikt mellem LTF på den ene side og den lokale gruppe Brabrandgruppen på den anden, lyder det fra politiet.

Flere fra banden Black Army, som også var i Aarhus, skifter over til LTF, forklarer et af vidnerne fra politiet i retten.

- Som jeg husker det, begyndte det omkring september at stilne meget af. Vi stoppede med at se de her personer fra København, siger en af betjentene i retten og tilføjer:

- I begyndelsen af december 2017 skulle der være et fredsmæglingsmøde i Grimhøjmoskeen. Der skal være indgået en aftale med nogle krav til de resterende LTF-medlemmer i Aarhus.

- Det var måske Brabrandgruppen, der vandt konflikten. De få resterede aarhusianere i LTF måtte overgive sig. De måtte så ikke befinde sig i Gellerup og andre steder efterfølgende, har jeg hørt.

Onsdag er 17. retsdag i sagen om forbuddet mod LTF. Der er ni dage tilbage af sagen, der ventes afsluttet efter sommerferien.

/ritzau/