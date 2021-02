Beboere i Aalborg var i fare - kvinde anholdt

Dommer skal afgøre, om kvinde på 27 år skal varetægtsfængsles i sag om forsætlig brandstiftelse.

Beboere i en ejendom i Aalborg blev tidligt søndag morgen bragt i fare, da der opstod ild i en lejlighed på første sal.

- Det var et rent held, at ilden gik ud af sig selv, siger vagtchefen ved Nordjyllands Politi.

Politiet fik alarmen lidt efter klokken tre. Lejligheden var kraftigt skadet, og politiet fik hurtigt opfattelse af, at branden var påsat.

En halv times tid senere blev en kvindelig beboer fra ejendommen anholdt. Den 27-årige kvinde havde tændt ild i sin lejlighed og var derefter gået, mener politiet.

Kvinden er sigtet for at have overtrådt den alvorlige bestemmelse om brandstiftelse i straffeloven. Den handler om at have indset, at man bringer andre menneskers liv i fare.

En dommer i Retten i Hjørring skal søndag eftermiddag bestemme, om der er grundlag for at varetægtsfængsle kvinden, oplyser politiets vagtchef.

/ritzau/