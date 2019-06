Beboere springer ud fra 2. sal for at slippe væk fra brand

En brand i Aarup på Vestfyn udviklede sig dramatisk, da to beboere måtte springe ud ad et vindue.

To beboere i en ejendom på Vestfyn sprang onsdag aften ud fra 2. sal for at slippe væk fra en brand.

Det oplyser Fyns Politi.

Klokken 18.05 blev brandvæsen og politi alarmeret om en brand i en ejendom på Stationsvej i Aarup.

- Branden opstod på trappen, og det betød, at beboerne på 2. sal ikke kunne komme ud, fortæller politiets vagtchef Thomas Bentsen.

- Nogle snarrådige tililende får lagt nogle madrasser ved huset, så de to beboere kan springe ud og lande på dem uden at komme til skade, fortsætter han.

Årsagen til branden er ikke kendt, men politiet vil ikke afvise, at den kan være påsat. Det skal tekniske undersøgelser de kommende dage vise.

Ingen er kommet noget til ved branden, som nu er slukket.

/ritzau/