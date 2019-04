Beboere taber sag om tilbudspligt i Carlsberg-handel

Carlsbergfondets salg af ejendomsselskaber udløste ikke tilbudspligt efter lejeloven, afgør Østre Landsret.

Det udløste ikke tilbudspligt, da Carlsbergfondet solgte en række ejendomsselskaber, der hver ejede en udlejningsejendom i 2016.

Ejendommenes beboere, der havde slæbt de nye ejere i retten, får dermed ikke medhold ved Østre Landsret, der frifandt ejendomsselskaberne.

I lejeloven står der, at udlejere i visse situationer skal tilbyde lejerne at overtage en ejendom på andelsbasis, inden den sælges videre. Men det var ikke tilfældet her, uddyber landsretten i en pressemeddelelse.

Carlsbergfondet solgte aktierne i ejendomsselskaberne til datterselskaber af de tre pensionskasser PFA Pension, Juristernes og Økonomernes Pensionskasse (JØP) og Danske Civil- og Akademiingeniørers (DIP).

Selskaberne købte henholdsvis 49, 34 og 17 procent af aktierne i hvert af selskaberne. Det er dem, der er blevet frifundet i sagen.

Ejendommene ligger på Frederiksberg og Islands Brygge, og det er beboere i fem ud af de seks solgte ejendomme, der havde rejst sagen.

/ritzau/