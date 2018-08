Bedstefar voldtog lille pige igen og igen

En 65-årig mand nægter at have voldtaget sit barnebarn og anker dommen til Vestre Landsret.

Flere gange tilbage i perioden 2011-2013 blev en lille pige voldtaget af sin bedstefar i hans hjem i Nørre Snede i Midtjylland. Anklageskriftet beskriver, hvordan pigen blev krænket både sovende og i vågen tilstand.

Pigen var dengang 9-10 år gammel, og torsdag har Retten i Herning idømt bedstefaren en straf på tre års fængsel.

- Ud fra hvad strafniveauet var på daværende tidspunkt, så er jeg godt tilfreds med dommen. Jeg havde påstået en straf på mellem tre og tre et halvt års fængsel, fortæller anklagerfuldmægtig Jakob Kjær.

Mindre tilfreds med resultatet var den 65-årige bedstefar. Han nægter sig skyldig og har anket dommen til Vestre Landsret. Han vil frifindes.

Jakob Kjær fortæller, at han efter torsdagens dom anmodede retten om at varetægtsfængsle bedstefaren. Det ville retten dog ikke gå med til. Den afgørelse har Jakob Kjær kæret til Vestre Landsret.

En varetægtsfængsling ville betyde, at manden straks skulle anholdes og anbringes i et arresthus frem til ankesagen og en eventuel afsoning.

I mange år var overgrebene en hemmelighed. Men i foråret i fjor fortalte pigen om det til en lærer på den efterskole, hun gik på dengang. Det førte til en anmeldelse af sagen og altså nu også en dom til bedstefaren.

Når en domstol straffer, så sker det altid på baggrund af den lovgivning, som var gældende på gerningstidspunktet. Siden 2011 er straffen på området blevet skærpet flere gange, og bedstefaren ville i dag formentlig stå til en strengere straf, hvis han begik noget tilsvarende.

Retten i Hernings dom indeholder dog flere forholdsregler, som skal forsøge at forhindre det.

Ud over fængselsstraffen indeholder dommen et såkaldt boligforbud og et besøgsforbud.

Det betyder, at manden ikke må bo hos folk, der har børn, eller hvor der kommer børn. Han må desuden ikke få besøg af børn, medmindre de er ledsaget af en voksen.

I sædelighedssager er alle forurettede automatisk beskyttet af et såkaldt navneforbud. Og da pigen er i familie med den dømte, oplyses hans navn ikke, da det ville kunne identificere pigen.

/ritzau/