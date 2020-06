Bekendt fængslet for overfald hvor mand var i livsfare

En mand nægter sig skyldig i drabsforsøg, efter at en 47-årig blev overfaldet i lejlighed i Charlottenlund.

En mand er onsdag blevet varetægtsfængslet i to uger for drabsforsøg efter et overfald på en bekendt i Charlottenlund mandag aften.

Det oplyser anklager Michael Quist.

Manden nægtede sig skyldig i sigtelsen, men valgte ikke at kære beslutningen om fængsling til landsretten.

Overfaldet skete i en lejlighed på Ordrup Jagtvej i Charlottenlund nord for København mandag aften. Politiet fik meldingen mandag aften klokken 21.34.

Den 47-årige var efter overfaldet i livsfare, men er det ikke længere.

Den mistænkte gerningsmand, der kender offeret, blev anholdt tirsdag morgen, og onsdag morgen stod han over for en dommer i Retten i Lyngby.

Dommeren valgte dog at lukke dørene, så det ikke er muligt at få nærmere oplysninger eller om sagen, eller hvad den bekendte eventuelt har forklaret.

/ritzau/