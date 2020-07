Beregning: Knap tre kilo dynamit blev brugt mod Skat

Det udvikler en voldsom kraft, siger ekspert om det sprængstof, der formentlig blev brugt mod Skattestyrelsen.

Det var omkring 2,89 kilo dynamit, som blev sat til sprængning 6. august sidste år foran Skattestyrelsen indgang ved Nordhavn Station i København.

Mandag er to eksperter i sprængstof indkaldt som vidner til det andet retsmøde i sagen mod to svenskere, der er tiltalt for sprængningen.

Ifølge eksperterne er det sandsynligvis dynamit, som er brugt. Det skyldes blandt andet, at der på stedet er fundet ammoniumnitrat, nitroglycerin og EGDN.

En af de to - en ekspert fra Forsvarets Ammunitionsrydningstjeneste - fortæller, at beregninger viser, at der var tale om 2,89 kilo dynamit, som blev sprængt. Der er dog lidt usikkerhed ved beregningen.

- De 2,89 kilo har jeg beregnet ud fra kraterstørrelsen. Det er helt almindelige beregninger, man foretager, siger han.

Tidligere er det kommet frem, at der var et bombekrater foran styrelsen, der var cirka 35 centimeter dybt.

Eksperten fortæller videre, at der sandsynligvis er tale om et sprængstof med en høj hastighed.

- Det udvikler en voldsom kraft, siger han.

Den anden ekspert - en kemiker fra Beredskabsstyrelsen - fortæller, at ammoniumnitrat, som er brugt, typisk bruges til klippesprængninger.

Et kamera har filmet den person, som ifølge anklager Andreas Christensen, placerede bomben foran Skattestyrelsen. Personen bærer på noget, som ifølge anklageren ligner en gryde med hvide ledninger.

Og for kemikeren giver det god mening, hvis der er tale om en gryde eller en trykkoger.

- Vi har sager, hvor nogen har brugt en trykkoger. Det er set i andre sager, siger kemikeren.

De to tiltalte svenskere, der er 23 og 24 år, nægter sig skyldige. De erkender dog at have kørt i en hvid Citroën Berlingo fra Malmø til København den aften.

Mens den 23-årige har erkendt at have kørt i bilen fra Malmø hen til Skattestyrelsen, så har den 24-årige forklaret, at han blev sat af nær Christiania og altså ikke var ved styrelsen.

Bilen, de kørte i, blev beslaglagt i Malmø cirka en uge efter sprængningen, og her blev fundet flere spor af sprængstoffer. Ingen af dem har kunnet forklare fundet af sprængstofferne i bilen.

Anklagemyndigheden har rejst tiltale mod de to svenskere efter en terrorlignende bestemmelse.

Ind til videre har anklagemyndigheden dog ikke kunnet belyse et muligt motiv i sagen. Heller ikke fagdirektør i Skattestyrelsen Steen Bechmann Jacobsen har kunnet finde ud af, hvorfor nogen ville ramme dem.

- Vi var selvfølgelig også i dialog med Københavns Politi om, hvorvidt der var et motiv. Vi kunne ikke komme det nærmere.

- Men vi havde selvfølgelig en rundgang blandt medarbejderne, hvis der havde været noget i deres sager eller trusler, siger fagdirektøren, der dog ikke fandt et motiv.

Der skete ifølge anklagemyndigheden skader på Skattestyrelsens bygning for cirka 6,2 millioner kroner eksklusive moms.

/ritzau/