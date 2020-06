Bernio Verhagen er tiltalt for bedrageri mod Viborg FF

Bernio Verhagen anklages for at have bedraget fodboldklub ved at have sendt falske mails og beskeder.

Anklagemyndigheden har rejst tiltale mod fodboldspiller Bernio Verhagen for bedrageri mod fodboldklubben Viborg FF.

Det fremgår af en pressemeddelelse fra Midt- og Vestjyllands Politi, som oplyser, at der er rejst tiltale mod den 26-årige mand.

Bernio Verhagen tiltales for bedrageri og dokumentfalsk i perioden mellem 3. juli og 13. november 2019.

Han skal have bedraget fodboldklubben ved at have sendt mails og beskeder, der ikke kom fra de angivne afsendere.

Den 26-årige er desuden tiltalt for forsøg på bedrageri og dokumentfalsk mod en anden fodboldklub, oplyser politiet.

Verhagen er i forvejen tiltalt for voldtægt, røveri og at flygte fra politiet.

/ritzau/