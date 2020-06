Bernio Verhagen idømmes fængsel for vold mod ekskæreste

Retten finder det bevist, at Bernio Verhagen har været voldelig over for kæreste, men frifinder for voldtægt.

Den hollandske fodboldspiller Bernio Verhagen er onsdag idømt fængsel i et år og tre måneder for vold mod sin chilenske ekskæreste.

Dommen er afsagt ved Retten i Viborg.

- Helt overordnet har vi fundet dig skyldig i samtlige forhold. Bortset forholdet om voldtægt, siger dommer Jacob Svenning Jønsson.

Verhagen var tiltalt for 11 forskellige forhold om vold, ulovlig tvang, trusler, røveri og voldtægt.

Anklageren havde krævet fængsel i tre år og ni måneder.

Verhagen har været varetægtsfængslet siden 27. november sidste år.

Han blev anholdt efter en episode i en kiosk i Viborg, hvor han kom i klammeri med ekskæresten.

Bernio Verhagen har nægtet sig skyldig i alle anklager bortset fra flugt fra politiet, som han har erkendt.

/ritzau/