Bernio Verhagen skal blive bag tremmer frem til dom i juni

Den voldsanklagede fodboldspiller Bernio Verhagen skal blive i arresten frem til endelig dom i juni.

Den hollandske fodboldspiller Bernio Verhagen, der anklages for blandt andet voldtægt og vold mod sin chilenske ekskæreste, skal forblive varetægtsfængslet yderligere to måneder.

Det har Retten i Viborg besluttet.

- Vi finder fortsat, at der er frygt for, at du vil stikke af, hvis du bliver løsladt. Samtidig kan vi også frygte, at du vil forsøge at påvirke vidner, siger dommer Jacob Svenning Jønsson til hollænderen.

Der vil sandsynligvis først falde endelig dom i sagen 24. juni, når hovedvidnet i sagen - Verhagens chilenske ekskæreste - er blevet afhørt.

Det vil grundet coronakrisen efter alt at dømme ske via en videoforbindelse fra den danske ambassade i Chile.

Bernio Verhagen har været varetægtsfængslet siden 27. november sidste år - kun afbrudt af 12 timer på fri fod, da det 16. december lykkedes ham at flygte fra politiet.

Han nægter sig skyldig i alle anklager bortset fra flugten.

/ritzau/