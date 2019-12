Besøg hos tysk bager fældede mand med heroin i sort kuffert

Portugiser efterlod kuffert med stoffer. I kufferten var også en bagerpose, som blev en nøgle for politiet.

En portugisisk mand er torsdag blevet idømt syv års fængsel i en narkosag, der involverer heroin, kokain, De Forenede Arabiske Emirater og en bagerpose fra et tysk bageri.

Sagen har haft et kuriøst forløb.

I marts i år sætter manden, der hedder Marco Paulo Monteiro de Almeida, sig på en bus i Rostock i Tyskland, som kører hele vejen til Københavns Hovedbanegård.

Her skifter han til en taxa, som kører ham ud i lufthavnen.

Med sig har han en sort kuffert. Efter at have gået rundt ude i lufthavnen efterlader han kufferten og forsvinder.

Først ti timer senere bliver kufferten inspiceret af lufthavnens personale. Hurtigt bliver politiet involveret, da man tjekker bagagen.

Kufferten indeholder cirka fire kilo kokain og tre kilo heroin.

Hvorfor der gik ti timer, før nogen studsede over en efterladt kuffert i en lufthavn, ved anklagemyndigheden ikke.

I sagen er det kommet frem, at manden skulle aflevere narkoen til en person, formentlig i Sverige, i forbindelse med en afbetaling på noget gæld.

Men i lufthavnen fik han kolde fødder og forduftede.

Herefter blev en større efterforskning indledt, som endte med, at manden blev anholdt i juli, lidt over seks måneder efter turen til lufthavnen.

Foruden narkoen fandt man også en bagerpose fra et tysk bageri i Rostock, som han besøgte inden afrejsen til Danmark.

Og det viste sig at være et vigtigt spor, da manden i et andet land i 2010 blev dømt for lignende kriminalitet. Derfor gav mandens fingeraftryk et match, da politiet kørte det gennem systemet, fortæller senioranklager Lasse Biehl.

- Via Interpol får man efterlyst manden, og han bliver så anholdt i De Forenede Arabiske Emirater. I september blev han udleveret til Danmark.

- Det blev en dyr tur til bageren, tilføjer Lasse Biehl.

Manden har erkendt, at han havde stoffer i sin kuffert. Men han afviser, at der var tale om heroin og kokain. Han var sikker på, at det var amfetamin, der ikke er nær så stærkt - og dermed ikke lige så strafbart.

Anklagemyndigheden ville gerne have manden dømt for indsmugling af narkoen fra Tyskland. Men manden har forklaret, at han fik narkoen i Danmark. Hvordan og af hvem vil han ikke fortælle.

- Stofferne var fordelt på 700 kapsler, og det havde en meget høj renhed. Samlet har det en værdi på i hvert fald fem millioner kroner på gadeplan.

Foruden de syv års fængsel er Marco Paulo Monteiro de Almeida også idømt udvisning.

Han har valgt ikke at anke dommen.

Det er Særlig Efterforskning Øst (SEØ), der har efterforsket sagen. SEØ arbejder med at opklare organiseret og grænseoverskridende kriminalitet på Sjælland. Organisatorisk er SEØ forankret i Københavns Politi.

/ritzau/