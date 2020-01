Betjent affyrer varselsskud da bil påkører kollega

En politimand og en fodgænger blev påkørt, da en bil ville køre fra politiet. To personer er anholdt.

En vild biljagt i Herlev ved København endte med, at to personer blev påkørt og en betjent affyrede varselsskud.

Det oplyser Københavns Vestegns Politi.

De voldsomme begivenheder tog fart, da en politipatrulje klokken 18.38 standsede en bil på parkeringspladsen ved Stationsalleen.

- Pludselig accelerer bilen og rammer den ene betjent. Det får den anden til at affyre et varselsskud op i luften, fortæller politiets vagtchef Lars Guldborg.

Varselsskuddet fik dog ikke bilen til at standse.

- Den kører meget hasarderet fra stedet og rammer undervejs en fodgænger, siger vagtchefen.

Både betjenten og fodgængeren har været til tjek på skadestuen, men er begge sluppet med knubs.

Bilen bliver kort efter fundet efterladt i nærheden.

- Derefter anholder vi to personer i området. De sigtes blandt andet for grov vold, vold mod politiet og for at bringe andres liv eller førlighed i fare, siger Lars Guldborg.

Han kan tirsdag aften ikke sige noget om, hvorfor personerne i bilen ikke ville tale med politiet.

Anklagemyndigheden skal nu afgøre, om de to anholdte skal fremstilles i grundlovsforhør med krav om varetægtsfængsling.

/ritzau/