Betjent frifindes i sag om trusler på livet

Glædestårer i Retten i Svendborg efter frifindelse. Snak med skoleleder udløste straffesag.

En politiassistent er onsdag blevet frifundet af Retten i Svendborg for en anklage om trusler på livet og embedsmisbrug, oplyser fyens.dk.

Tiltalen var rejst af Statsadvokaten i Viborg og skyldtes en samtale, som politimanden sidste efterår havde med lederen af en skole.

"Jeg fik sådan nogle vilde tanker, at jeg kunne møde op hos ham og skyde ham med mit tjenestevåben", skal den nu frifundne have sagt til skolelederen.

Politiassistenten er far til en dreng på skolen. Barnet blev udsat for mobning. Og i samtalen hentydede han angiveligt til faren til en anden elev.

Forud for onsdagens retsmøde sagde den tiltaltes forsvarer, advokat Torben Koch, til Ritzau, at sagen var meget usædvanlig. Han sagde også, at han undrede sig meget over, at straffesagen overhovedet var blevet rejst.

Retten finder ifølge fyens.dk, at ordene faktisk blev udtalt, men udsagnet var ikke egnet til at fremkalde frygt hos den pågældende.

Ved frifindelsen var der tårer af glæde hos politiassistenten og hans familie. Han er i øvrigt sygemeldt med stress, skriver fyens.dk.

/ritzau/