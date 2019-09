Betjente affyrer varselsskud i forbindelse med biljagt

Betjente har tirsdag affyret varselsskud mod person, der forsøgte at torpedere politibil under biljagt.

En biljagt i Søborg nordvest for København er tirsdag eftermiddag endt med, at betjente har affyret to varselsskud.

Det fortæller vagtchef ved Københavns Vestegns Politi Lars Jørgensen til TV2.

Betjentene eftersatte en bil, som de forsøgte at få til at stoppe. I stedet gik den pågældende fører til modangreb, forklarer Lars Jørgensen til TV2.

Føreren forsøgte angiveligt at torpedere politibilen.

- Når en person så gerne vil væk fra politiet, at han forsøger at køre dem af vejen, så vurderer vi det voldsomt nok til, at en sådan person skal standses, siger vagtchefen til TV2.

Efter føreren forulykkede, forsøgte vedkommende at tage flugten til fods, men blev efterfølgende anholdt.

/ritzau/