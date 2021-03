Betjente brød løfte: Ulykkelig hustru måtte ikke tale med mand

Formentlig på grund af en udløst brandalarm blev kvinde nægtet samvær med sin dømte mand.

I to måneder har en kvinde fra Vestsjælland ikke set sin mand. Han har siddet varetægtsfængslet i en voldtægtssag, og hun har fået afslag på at besøge ham.

Onsdag er manden ved Retten i Holbæk blevet dømt i sagen, og inden onsdagens retsmøde lovede en transportbetjent fra Kriminalforsorgen kvinden, at hun kunne få nogle minutter med sin mand, når dommen var afsagt.

Men nej. Da dommen faldt blev den 26-årige voldtægtsdømte mand ført ud af retssalen. Hustruen stod fortvivlet tilbage og forstod ikke, hvorfor transportbetjenten var løbet fra aftalen.

Forklaringen skal formentlig findes i en episode, som udspillede sig i retten i den mellemliggende periode.

Kort efter klokken 12 - da dommer og domsmænd havde trukket sig tilbage for at afgøre sagen - blev retsbygningen nemlig evakueret på grund af en brandalarm.

Efter et kvarters tid ude i kulden - retsbygningen ligger ganske tæt ved Holbæk Fjord - fik folk lov at komme ind igen. Der var ingen brand, det var falsk alarm.

En kriminalbetjent, som har overværet sagen, fortale den fortvivlede hustru, at det var hendes mand, som havde trykket på brandalarmen. Og angivelig var det derfor, at aftalen om, at de kunne få nogle minutter sammen, blev ophævet.

Efter den oplysning søgte hustruen over i et hjørne af retslokalet, hvor hun satte sig grædende på gulvet.

Hendes mand skal være varetægtsfængslet frem til, at sagen bliver endeligt afgjort. Den dømte valgte at anke til Østre Landsret med påstand om frifindelse. Straffen løs på fængsel i et år og fire måneder.

/ritzau/