Betjente fandt amfetamin i bil midt i København

Undersøgelse af ukrainske mænds bil i Stormgade tidligt tirsdag morgen afslørede narkotika.

To ukrainske mænd må fejre nytår i hver sin fængselscelle, efter at de blev stoppet af politiet midt i København tidligt tirsdag morgen.

Klokken var 04.20, da betjente undersøgte den bil, som mændene var kørende i på Stormgade. Her fandt de 1,6 kilo amfetamin.

I et retsmøde i Dommervagten i København er de begge blevet varetægtsfængslet i 27 dage, oplyser Københavns Politi.

Dommeren mener, at politiets mistanke er begrundet, og at de på fri fod dels vil stikke af og dels kan påvirke den videre efterforskning.

Retsmødet blev afviklet bag lukkede døre, og politiets centrale efterforskningsleder ønsker ikke at fortælle om sagens detaljer. De nu fængslede mænd er henholdsvis sidst i 20'erne og først i 30'erne.

Hvis der senere rejses tiltale, og hvis mændene findes skyldige, venter der en straf på cirka to års fængsel, viser retspraksis.

Således blev en mand fra Nordjylland tidligere i år idømt fængsel i tre år og seks måneder for en leverance på 2,6 kilo. Sidste år blev to mænd af Retten i Aarhus straffet med mere end to års fængsel, fordi de blev taget i en bil med 965 gram i en sort pose.

