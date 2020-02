Betjente fra Sydafrika vil hente sultestrejkende kvinde i Danmark

Danmark er tilfreds med garanti om fællescelle med 17 andre til lettisk kvinde. Hun sultestrejker i fængsel.

Sydafrikanske politifolk ventes mandag at ankomme til Danmark for at hente en lettisk kvinde, der sidder i Vestre Fængsel i København.

Betjentene kommer i god tid, før de på onsdag skal rejse tilbage til hjemlandet med fangen, lettiske Kristine Misane på 46 år.

Rejseplanen blev oplyst af anklager Anders Larsson fra Københavns Politi i et retsmøde forleden.

Her kom det også frem, at sundhedspersonale i Vestre Fængsels sygeafdeling ikke har fundet helbredsmæssige indvendinger mod rejsen.

Kvinden skal udleveres til en straffesag i Sydafrika. Her er hun blandt andet anklaget for at have fjernet sin datter på tre år fra Sydafrika, hvor faren bor. Dette skete, selv om en domstol har besluttet, at ingen af forældrene måtte tage barnet ud af Sydafrika.

Faren har været voldelig mod såvel hende som barnet, har kvinden oplyst i et retsmøde. Han har fået et tilhold mod at opsøge hende.

Beslutningen om udlevering blev truffet af Rigsadvokaten i april sidste år.

Forholdene i de sydafrikanske fængsler er internationalt berygtede grund af vold og andre forhold. Men Rigsadvokaten har flere gange korresponderet med myndighederne i Sydafrika og har fået erklæringer om, at Kristine Misane ikke vil blive udsat for nedværdigende behandling.

Chefen for fængslerne i Guateng-provinsen, Thakane Grace Molatedi, har forsikret Rigsadvokaten om, at der vil være mindst 4,4 kvadratmeter til den lettiske kvinde, såfremt hun placeres i en fællescelle med 17 andre. Desuden er fangerne under konstant opsyn, når de spiser og dyrker motion. Garantien har tilfredsstillet Rigsadvokaten.

Kristine Misane har flere gange givet udtryk for stor frygt for et ophold i et sydafrikansk fængsel. Hun og advokat Henrik Stagetorn har forsøgt at hindre udleveringen, men domstolene godkendte den sidste år.

Udleveringen finder sted på et tidspunkt, hvor Kristine Misane ifølge en dommer i Københavns Byret egentlig burde være på fri fod. Efter 14 måneders ophold i Vestre Fængsel vil hun formentlig have afsonet den straf, hun står til i Sydafrika, sagde dommeren 30. januar som begrundelse for løsladelse.

Men anklager Anders Larsson kærede straks afgørelsen til Østre Landsret. Reaktionen fik opsættende virkning - og betød at Kristine Misane atter blev fulgt tilbage til sin celle.

Landsretten har fastsat et retsmøde om fængslingen til fredag 14. februar - men det vil Københavns Politi ikke vente på. Udleveringen vil blive gennemført som planlagt på onsdag, fastslog Anders Larsson i fredags.

Dette fik Kristine Misane til at indlede en sultestrejke, har hendes støtter oplyst.

