Bil eksploderede få meter fra politiet

Københavns Politi var sekunder og meter fra en eksplosion i Mjølnerparken natten til søndag.

Politiet var få meter fra den varebil, der natten til søndag eksploderede i Mjølnerparken på Nørrebro i København.

Det erfarer Ritzau.

Det var omkring klokken 01, at politiet fik en anmeldelse om, at en gruppe unge hoppede på taget af en bil. Da politiet kort tid senere ankom til stedet, var der ingen at se.

Betjentene gik hen til bilen for at undersøge, inden de satte sig tilbage i patruljebilen. Men sekunder senere sprængtes bilen, kun få meter fra betjentene.

Ifølge Ritzaus oplysninger arbejder Københavns Politi med en teori om, at der var fæstnet sprængstof på bilen samt en tilknyttet timer.

Ingen personer kom til skade i forbindelse med eksplosionen, men betjentene blev kørt til skadestuen for at blive tjekket. Desuden revnede forruden på patruljebilen.

Københavns Politi ønsker ikke at kommentere oplysningerne, men henviser til politiets presseafdeling mandag.

- Sagen er stadig under efterforskning. Ud over det har jeg ingen kommentar, siger den centrale efterforskningsleder.

Oprindeligt skulle den kontroversielle partileder Rasmus Paludan have afholdt en demonstration i Mjølnerparken søndag eftermiddag. Af uvisse årsager blev den i sidste øjeblik flyttet til Blågårds Plads.

Det har medført massive uroligheder i bydelen det meste af dagen.

Politiet har ikke ønsket at sige noget om, hvorvidt de to ting hænger sammen.

