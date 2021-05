To biler kørt frontalt sammen nord for Bjerringbro

En 83-årig mand er blevet fløjet til Skejby Sygehus, efter at to biler søndag kørte frontalt sammen.

To biler er søndag eftermiddag kørt frontalt sammen på Løvskal Landevej nord for Bjerringbro.

To mænd har været involveret i ulykken. Den ene - en mand på 83 år fra Bjerringbro-området - er blevet fløjet til Skejby Sygehus. Det oplyser vagtchef ved Midt- og Vestjyllands Politi Henrik Nielsen.

- Det lød alvorligt på den lægelige vurdering derude. Det er svært for dem at sige, hvor slemt det er, siger vagtchefen om den 83-årige, uden at han kender mandens nærmere tilstand.

Han fortæller, at politiet fik meldingen om ulykken klokken 14.25. De to mænd var kørt frontalt sammen. I den anden bil sad en 46-årig mand fra Skals, som er kørt på sygehuset i Viborg.

Det er endnu uvist, hvorfor bilerne stødte sammen. Det skal en bilinspektør hjælpe med at klarlægge.

Bilinspektørens kan blandt andet vurdere, hvor hurtigt der er blevet kørt, eller om der er foretaget opbremsning eller lignende.

/ritzau/