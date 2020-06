Bilist er anholdt efter trafikulykke med tre dødsofre

I alt tre personer fra samme familie er afgået ved døden i forbindelse med trafikulykke ved Bogense på Fyn.

En tredje person er død i forbindelse med en trafikulykke ved Bogense.

Politiet har anholdt en 26-årig mand, der flygtede fra ulykken.

Det oplyser Fyns Politi i en pressemeddelelse.

Ulykken fandt sted søndag aften.

Her mistede en 37-årig mand og en 64-årig kvinde livet, da deres bil blev påkørt. Det tredje dødsoffer - en 63-årig kvinde - blev alvorligt kvæstet og afgik ved døden mandag morgen på sygehuset.

De tre var i familie med hinanden.

Deres pårørende er underrettet.

Bilisten, der er anholdt, er sigtet for uagtsomt manddrab og for at være flygtet fra ulykken. Han fremstilles i grundlovsforhør senere mandag.

/ritzau/