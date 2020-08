Spritbilist får fængsel for dødsulykke - vild fart i lille by

23-årig idømmes fængsel i et år og ni måneder af Retten i Viborg. Han har anket til landsretten.

Farten var oppe på cirka 140 kilometer i timen, da en ung mand for godt et år siden kørte galt i Ans. Ved ulykken mistede bilistens passager livet.

Kørslen var hensynsløs, har Retten i Viborg onsdag slået fast. Retten har ifølge TV Midtvest straffet føreren med ubetinget fængsel i et år og ni måneder.

På strækningen er den højst tilladte hastighed 50 og 60 kilometer i timen.

Og det gik altså helt galt tidligt om morgenen 11. maj 2019, da bilen ramte en bropille.

Den dømte, der er 23 år, blev fundet skyldig i at have kørt spritkørsel.

Blodprøven viste en promille på 1,1, fremgår det af anklageskriftet fra Midt- og Vestjyllands Politi.

Passageren var en jævnaldrende mand. Han døde af sine kvæstelser.

Kort inden bilisten med stor kraft ramlede ind i bropillen, havde han overhalet to biler i en uoverskuelig vejkurve.

Anklager Jakob Kjær oplyser, at han havde bedt om en straf på fængsel mellem et år og ni måneder og to år, hvilket er praksis i sager med uagtsomt manddrab under særligt skærpende omstændigheder.

- Dommen viser, at det er uden betydning for straffen, at afdøde befandt sig i bilen, bemærker han.

Anklageren kan ikke forklare, hvorfor bilisten i sin tid ikke blev fremstillet for en dommer med krav om varetægtsfængsling.

Den dømte har anket til landsretten.

/ritzau/