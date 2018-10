Bilist skubber motorcyklist over i den forkerte kørebane

En motorcyklist mistede livet, da han kørte frontalt ind i en modkørende bil i Nordjylland.

En motorcyklist har onsdag eftermiddag mistet livet i en trafikulykke på Brønderslevvej mellem Gærum og Frederikshavn.

Det oplyser Nordjyllands Politi, der fik anmeldelsen om ulykken klokken 13.40.

Ulykken skete, da motorcyklisten overhalede en bil, der kørte lidt ude i højre side.

- Da motorcyklisten er ud for bilen, laver bilisten et lille sving til venstre og rammer motorcyklen, fortæller vagtchef Per Jørgensen.

Motorcyklisten bliver skubbet over i den modsatte kørebane, hvor han kører frontalt ind i en modkørende bil med trailer.

- Bilisten i den modkørende bil springer ud og yder førstehjælp, men mandens liv står ikke til at redde, siger vagtchefen.

Politiet vil sent onsdag eftermiddag ikke oplyse yderligere om den dræbtes identitet, da alle pårørende endnu ikke er underrettet.

Som altid ved alvorlige ulykker skal en bilinspektør undersøge både de involverede køretøjer og ulykkesstedet for at fastslå, hvordan ulykken kunne ske.

