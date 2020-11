Bilist taget med Formel 1-hastighed nær Øresundstunnelen

Ved en fartkontrol i København fredag aften blev en bilist målt til at køre 274 kilometer i timen.

Det meddeler Københavns Politi i et tweet.

På strækningen er der en hastighedsgrænse på 90 kilometer.

Vagtchef ved Københavns Politi Michael Andersen mindes ikke, at en bilist tidligere er blevet målt til så høj en hastighed.

- Jeg har i hvert fald ikke hørt, at vi skulle have taget nogen med en højere hastighed i nyere tid, siger han.

Bilen er af typen Mercedes AMG, som er en særlig toptunet version af det tyske mærke.

- Den kom fra Sverige i retning mod Danmark, og føreren fulgte anvisningen, da han blev vinket ind til siden, siger vagtchefen.

En anden bilist blev i kontrollen målt til 205 kilometer.

Ud over de to "vanvidsbilister", som politiet kalder dem, er 13 andre ved aktionen blevet sigtet for at at overtræde hastighedsgrænsen, fremgår det af meldingen. Kontrollen varede nogle timer.

/ritzau/