Bilister får penge tilbage efter fejl i fartbøder

Siden 2015 har mange bilister fået bøder og muligvis også klip i kørekortet på et fejlagtigt grundlag.

Flere hundrede bilister har siden 2015 fejlagtigt fået bøder for fartforseelser, fordi politiets automatiske hastighedskontrol har forvekslet personbiler med lastbiler.

Efterfølgende har sagsbehandlerne ikke været opmærksomme på systemets advarsel om at tjekke klassificeringen af køretøjerne, og derfor er de uberettigede bøder blevet udstedt.

Rigspolitiet oplyser fredag, at der siden 2015 har været 358 sager, hvor bilister har fået bøder på et fejlagtigt grundlag,

- Det er yderst beklageligt, at bilister, der har overholdt hastighedsbegrænsningerne, har fået udskrevet bøder. Vi tager det meget alvorligt, da man skal kunne stole på de bøder, vi udskriver, siger chefen for Rigspolitiets Nationale Færdselscenter, Erik Terp.

Rigspolitiet og Rigsadvokaten er nu i gang med manuelt at gennemgå sagerne, så uretmæssige bøder kan blive annulleret hurtigst muligt.

Sager, hvori uretmæssige bøder er blevet betalt, vil blive genoptaget og bøderne tilbagebetalt.

- De 358 sager vil nu blive genoptaget, så vi sikrer os, at ingen bilister har betalt for meget eller fået et klip i kørekortet, de ikke skulle have haft. Bilister, der enten skal have annulleret deres bøde eller justeret den, vil få besked fra os, siger Erik Terp.

/ritzau/