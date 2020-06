Bilister slipper for at betale bøder efter tastefejl

To bilister får medhold i Højesteret. De tastede nummerpladser forkert, da de skulle betale for parkering.

To bilister slipper for at betale for parkeringsbøder, som de fik, fordi de indtastede deres nummerplader forkert, da de betalte.

Det har Højesteret afgjort.

Begge bilister betalte for parkeringen ved en betalingsautomat. Der blev ikke udskrevet en fysisk billet, men oplysningerne om betaling blev sendt til en online database.

Uheldigvis for bilisterne havde de begge lavet en fejl, da de indtastede deres registreringsnumre i forbindelse med betalingen. Den ene tastede et bogstav for lidt, den anden et bogstav for meget.

Det betød, at parkeringsvagten ved et opslag i databasen ikke kunne se, at de havde betalt for parkeringen, og de fik en bøde.

/ritzau/