Bladhus og chefredaktør straffes for at bryde bogforbud

JP/Politikens Hus og chefredaktør er straffet i langt mildere grad, end PET ønskede i sag om PET-bog.

JP/Politikens Hus skal betale en bøde på 100.000 kroner, og Politikens ansvarshavende chefredaktør, Christian Jensen, skal betale en bøde på 50.000 kroner.

Bladhuset og chefredaktøren får bøderne for at offentliggøre PET-bogen "Syv år for PET" - trods et fogedforbud.

Desuden skal JP/Politikens Hus og Christian Jensen sammen betale sagsomkostningerne på 60.000 kroner. Bladhuset skal betale de 40.000, mens Christian Jensen skal af med 20.000 kroner.

Det har Københavns Byret afgjort i en dom fredag.

- Retten finder, at A (JP/Politikens Hus) som udgiver ved offentliggørelsen af den omhandlede bog den 9. oktober 2016 har overtrådt det nedlagte forbud, og at B (Christian Jensen) som den, der traf beslutningen om offentliggørelsen, har bistået herved, skriver retten på sin hjemmeside.

Sagen handler om, at Politiken i oktober 2016 bragte den omstridte bog "Syv år for PET" i en særudgave af avisen. I bogen fortæller tidligere PET-chef Jakob Scharf om sager fra sin tid i efterretningstjenesten.

PET har i sagen krævet chefredaktøren og bladhuset straffet for at offentliggøre bogen.

Kravet fra PET har lydt på at få Christian Jensen idømt en fængselsstraf på fire måneder, der er den strengest mulige straf i den type sager. Desuden har efterretningstjenesten krævet JP/Politikens Hus straffet med en bøde på 15 millioner kroner.

Dermed er det altså en langt mildere dom, end den PET havde krævet.

PET fik bremset bogen, da det frygtede, at Jakob Scharf ville afsløre fortroligheder om blandt andet PET's arbejdsmetoder og samarbejdspartnere.

Christian Jensen har under retssagen forklaret, at han ikke opfattede det som om, at Politiken var omfattet af det forbud, der blev nedlagt i forbindelse med offentliggørelsen af bogen "Syv år for PET".

Han var i stedet for overbevist om, at forbuddet var rettet mod Ekstra Bladet - og altså ikke Politiken, som han er chefredaktør for.

Københavns Byret havde forbudt forlaget ArtPeople og forfatteren Morten Skjoldager at udgive "Syv år for PET.

Forbuddet blev siden udvidet til at omfatte Radio24Syv og JP/Politikens Hus, og retten bestemte, at eksemplarer af bogen hos 99 boghandlere skulle beslaglægges.

Østre Landsret stadfæstede i november 2016 byrettens midlertidige forbud mod offentliggørelse rettet mod blandt andet JP/Politikens Hus.

Sagen havnede efterfølgende i Højesteret, som i efteråret 2017 blåstemplede forbuddet, men samtidig sagde i sin kendelse, at et lignende forbud i fremtiden bør rettes mod den ansvarshavende redaktør.

Der er også en sag mod Jakob Scharf, der er tiltalt for at bryde sin tavshedspligt i bogen. Der er dom i den sag om en uge. I øvrigt er både forfatter Morten Skjoldager og flere mediechefer sigtet i sagen og risikerer at blive tiltalt.

