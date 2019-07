Blaffer truer bilist og stjæler hans Volvo

Politiet efterlyser en svensktalende mand, som er mistænkt for at have stjålet en Volvo fra en ældre mand.

En 74-årig mandlig bilist blev mandag formiddag frarøvet sin Volvo, da han samlede en blaffer op på Koldingvej i Vejen. Da den fremmede var kommet ind i bilen, truede han bilisten med en dolk til at forlade køretøjet.

Det skriver Syd- og Sønderjyllands Politi i en pressemeddelelse.

Politiet efterlyser både gerningsmanden og bilen, som er en lysebrun metallic-farvet Volvo XC60 med registreringsnummer BZ 54 943.

Gerningsmanden talte svensk og vurderes at være 20 til 25 år. Han beskrives som skandinavisk af udseende, 175-180 centimeter høj, almindelig af bygning og med brunt, kort hår. Han har en mørk tatovering på venstre side af halsen.

Han var ved røveriet iført en grå hættetrøje og blå cowboybukser og medbragte en grøn rygsæk og en dolk med sort skaft.

Hændelsen fandt sted cirka klokken 10.20 tæt på krydset Koldingvej/Arnfredvej.

Gerningsmanden kørte herefter væk i bilen i østlig retning ad Koldingvej.

Borgere, der genkender den stjålne bil eller gerningsmanden – eller måske har lagt mærke til gerningsmanden i området før hændelsen - bedes kontakte politiet på telefon 114.

/ritzau/