Bomben mod Skat: Flere kameraer filmede hvid varebil

To svenskere nægter bombesprængning ved Skattestyrelsen. Bilen, de kørte i, ses på flere overvågningsvideoer.

Adskillige kameraer fangede ifølge anklager Andreas Christensen den hvide Citroën Berlingo, som to svenskere kørte i fra Sverige til Danmark den aften, hvor en bombe eksploderede foran Skattestyrelsen i København.

De to tiltalte svenskere på 23 og 24 år nægter sig skyldige, men anklageren mener, at de stod bag bomben, der sprængte 6. august sidste år.

Mandag i Københavns Byret viser anklager Andreas Christensen en række overvågningsvideoer af en hvid varebil. Ifølge anklagemyndigheden blev bomben fragtet i den hvide Berlingo.

Først er bilen fanget på et kamera i et værksted i Malmø, hvor man kan se bilen, der har flere kendetegn - blandt andet ses en hvid servietholder i forruden, som ifølge anklageren kan ses på flere af billederne.

- Det er vores opfattelse, at det er samme bil, man kan se på alle billeder, siger Andreas Christensen.

Bilen bliver filmet i Tårnbytunellen, og anklageren mener, at passageren har en hvid t-shirt på. Bilen kører ifølge anklageren ad Torvegade ind mod Københavns Centrum.

Den bliver filmet ved Nationalbanken nær Kongens Nytorv, viser anklageren.

- I må meget gerne holde øje med, om I mener at kunne se to mennesker i bilen, måske i mørkt tøj med noget hvidt inde under, siger Andreas Christensen i retten.

Mens den 23-årige har erkendt at have kørt i bilen fra Malmø hen til Skattestyrelsen, så har den 24-årige forklaret, at han blev sat af nær Christiania - hvilket altså er før Nationalbanken.

Lidt efter klokken 22 fanges bilen på et kamera ved Skattestyrelsen. Den kører ifølge anklageren rundt om bygningen, før den parkerer i en sidegade ved styrelsen.

Her ses en person gå ud af passagerdøren klokken 22.10. Personen er kun lige akkurat fanget af kameraet.

- Jeg vil godt bede jer om at holde øje med frisuren på den person, der kommer ud af passagerdøren, siger anklageren og tilføjer:

- Jeg vil bede jer holde øje med et hvidt logo på jakken. Hold øje med mandens venstre hånd. Kan han have noget i venstre hånd?

Klokken 22.11 er en mørkklædt person fanget på et andet kamera fra Østbanegade, hvor Skattestyrelsen ligger. Personen går med ryggen til og ifølge anklageren bærer han på noget, som ligner en gryde med ledninger.

Et minut senere ses en person gå ind i bilen igen, som kører væk fra stedet.

Klokken 22.14 eksploderer bomben ved Skattestyrelsen, som ødelægger facaden og laver skader for cirka 6,2 millioner kroner.

Foruden overvågningen har anklageren også tidligere vist, at den 23-åriges telefons gps viser, at han bevægede sig fra Amager over til Skattestyrelsen og tilbage igen.

Der er desuden funder spor af sprængstoffer i den hvide Berlingo, som de to svenskere kørte i.

/ritzau/