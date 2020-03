Bomberyddere er på skole for at fjerne kemikalie

Et kemikalie, der kan ændre sig til et farligt stof, bliver fjernet fra skole i København af bomberyddere.

Københavns Politi, Forsvarets ammunitionsrydningstjeneste, EOD, og Hovedstadens Beredskab er mandag aften ved skolen TEC på Frederiksberg.

Det oplyser operationschef ved Hovedstadens Beredskab Michael Møller.

Årsagen er, at der er fundet 100 gram af et stof, som risikerer at ændre sig til et farlig stof, forklarer han.

Der er tale om et kemikalie, der risikerer at ændre sig til Natriumperoxid.

- Det er et stof på 100 gram, som man har mistænkt for, at det er ved at ændre sig til et stof, som ikke er så ufarligt, siger Michael Møller.

Han fortæller, at aktionen med beredskab, bomberyddere og politi er et udtryk for, at man går med livrem og seler.

Vagtchef Henrik Brix fra Københavns Politi fortæller, at aktionen foregår helt udramatisk.

Allerede mandag morgen blev personale på skolen opmærksomme på, at kemikaliet var ved at ændre form.

- Personalet på stedet ringer ind og fortæller, at et kemikalie, de bruger til undervisning, er begyndt at ændre form, siger vagtchefen.

Der har ikke været fare ved, at stoffet har været på skolen i løbet af dagen, men for at være på den sikre side skal stoffet fjernes af Forsvarets ammunitionsryddere.

Og de ventede til det blev aften for ikke at forstyrre undervisningen på skolen.

/ritzau/