Bombemistænkts mor: Han er for dum til at lave en bombe

Ekstra Bladet har talt med moren til 22-årig svensker, der er den ene sigtede i eksplosionssag fra Nordhavn.

Den 22-årige svensker, der er en af de sigtede for eksplosionen ved Skattestyrelsen, var på arbejde, da eksplosionen skete tirsdag aften i sidste uge.

Det hævder i hvert fald mandens mor over for Ekstra Bladet.

- Det kan umuligt være ham. Han er helt sikkert uskyldig, siger moren til avisen og tilføjer:

- Han er for dum til at lave en bombe.

Moren fortæller til Ekstra Bladet, at sønnen har forsøgt at tage en vvs-uddannelse, men aldrig fik afsluttet eksamen.

Han lever af at hjælpe sin far i hans pizzeria og lave forefaldende vvs-arbejde.

Ekstra Bladet spørger kvinden, hvad sønnen lavede tirsdag i sidste uge. Her svarer hun, at hun er 100 procent sikker på, at han passede sit arbejde på pizzeriaet.

Manden blev tirsdag aften anholdt af svensk politi i Malmø. Han venter nu på at blive udleveret til politiet i Danmark.

Sammen med en 23-årig mand, også svensker, er han sigtet for eksplosionen ved Skattestyrelsen i København tirsdag aften i sidste uge.

Den 23-årige er fortsat på fri fod.

Heldigvis kom ingen alvorligt til skade.

Politiet har oplyst, at sprængstoffet lå 60 centimeter fra selve indgangspartiet.

Sprængstoffet betegnes af politiet som "industrielt". Med det menes der sprængstoffer, som bruges til entreprenørarbejde som eksempelvis metrobyggeriet i København.

/ritzau/