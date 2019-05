Borger finder lig i vandet: Det ser mistænkeligt ud

Kort før middag torsdag er et kvindelig blevet fundet i vandet ved et voldanlæg i Fredericia.

Politiet undersøger torsdag et mistænkeligt dødsfald, efter at en forbipasserende fandt et kvindelig i Fredericia.

Det oplyser vagtchef Halfdan Kramer fra Sydøstjyllands Politi.

- Vi er til stede i området, og vi betragter det som mistænkeligt, siger han.

Det var en tilfældig borger, der kontaktede politiet klokken 11.25, da vedkommende fandt den livløse krop i voldanlægget mellem Prinsens Port og Danmarks Port i Fredericia.

Kort tid efter ankom politiet og redningspersonalet, som erklærede kvinden for død.

Vagtchefen understreger, at politiet er i en tidlig fase af efterforskningen, og han kan derfor ikke sige noget om, hvorvidt kvinden er blevet dræbt.

- Vi er i den spæde start, siger Halfdan Kramer.

Den afdøde er endnu ikke blevet identificeret.

