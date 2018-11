Borgere blev evakueret efter gasudslip i Holbæk

En ødelagt gasledning førte til en større evakuering i Holbæk onsdag. Det er under kontrol, melder politiet.

En overgravet gasledning førte til en større evakuering i Holbæk onsdag formiddag.

Ledningen blev kappet over i forbindelse med et udgravningsarbejde bag uddannelsesinstitutionen EUC i Holbæk. Her blev alle personer evakueret.

Det fortæller Charlotte Tornquist, der er kommunikationsmedarbejder i Midt og Vestsjællands Politi.

Beslutningen om at evakuere borgerne blev taget i fællesskab af indsatslederen i politiet og brandvæsenet.

- Man vurderede, at der var en stor risiko, hvis gassen blev antændt, siger Charlotte Tornquist.

Anmeldelsen om overgravingen tikkede ind hos politiet klokken 09.12 onsdag. Den blev genetableret klokken 10.48 samme dag.

Ud over de mennesker, der har deres daglige gang på EUC, blev andre borgere i Holbæk også berørt i evakueringen.

Både dele af uddannelsesinstitutionen VUC og dele af Holbæk Private Realskole, der ligger tæt på stedet, blev evakueret.

Men også borgere, der bor inden for en radius af 100 meter fra gasledningen, blev berørt.

De nærmeste blev evakueret, mens de, der boede længere væk, fik besked på at lukke døre, vinduer, ventilationsanlæg og holde sig indendørs.

Det er ikke muligt at få oplyst, hvor mange der præcist blev evakueret.

/ritzau/