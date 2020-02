Borgere måtte vente i fem år på svar i skattesager

Folketingets Ombudsmand kritiserer Skatteankestyrelsen. Lang ventetid kan have store konsekvenser.

Uacceptabelt. Det er den dom, som Folketingets Ombudsmand fælder over Skatteankestyrelsen, der lod tre borgeres sager ligge stille i mange måneder.

Fem år og ni måneder. Fem år og fem måneder. Og endelig næsten fire år.

Så lang var sagsbehandlingstiden i de tre sager, oplyser ombudsmanden tirsdag.

I den ene havde borgeren bedt om at få genoptaget ejendomsvurderingen. Den anden drejede sig om årsopgørelser, og den tredje handlede om omkostningsgodtgørelse.

- Det er en uacceptabel lang sagsbehandlingstid, siger ombudsmand Niels Fenger. Han lægger vægt på, at ventetiden kan have store økonomiske og personlige konsekvenser for borgerne.

Skatteankestyrelsen har selv erkendt og beklaget forholdene.

Men styrelsen har om to af sagerne forklaret om årsagen, at styrelsen havde prioriteret at beskæftige sig med store bunker af ensartede sager med alvorlige problemstillinger.

Hertil siger Niels Fenger, at det er vigtigt, at prioritering af bestemte sager ikke fører til, at sagsbehandlingstiden i andre sager bliver så lang som i de undersøgte tilfælde.

