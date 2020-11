Borgerservicechef er frifundet i bestikkelsessag fra Ærø

Selv om vielseskontoret havde modtaget penge, fandt Retten i Svendborg, at der ikke var tale om bestikkelse.

Chefen for borgerservice og vielseskontoret i Ærø Kommune er blevet frifundet i en sag om bestikkelse.

Det oplyser Retten i Svendborg.

Den 58-årige borgerservicechef var tiltalt for at have modtaget cirka 13.900 kroner i bestikkelse fra det tyske ægteskabsbureau Weltweit-Heiraten.

Anklager Jacob Thaarup oplyser efter afgørelsen, at retten blandt andet lagde vægt på, at selv om forholdet var omfattet af loven om bestikkelse, var beløbet ikke af betydelig nok størrelse til at finde den tiltalte skyldig.

Han siger desuden, at det dermed stadig er svært at finde ud af, hvad man må og ikke må.

Den tiltalte erkendte i retten, at vielseskontoret i årene 2013 til 2017 modtog beløb på 200 euro (1489 kroner) og 500 euro (3724 kroner) fra ægteskabsbureauets chef.

Alle parter i sagen var dog enige om, at ingen af pengene er gået til den tiltalte. De er alle sammen havnet i vielseskontorets personaleforening.

Gaverne blev som regel givet med en bemærkning, der hentydede til, at de var tiltænkt vielseskontorets årlige julefrokost.

Jacob Thaarup bemærkede under retssagen, at det ikke nødvendigvis handlede om, hvem der fik pengene, eller hvor stort beløbet var, men om hvordan det så ud.

- Man kan ikke afvise, at han (chefen for bureauet, red.) gør det for at holde sig på god fod med vielseskontoret, sagde han til retsmødet tirsdag den 10. november.

Han sagde, at man burde statuere et eksempel - så folk i samme situation ved, hvad de må, og hvad de ikke må.

Forsvarer Jakob Thrane argumenterede derimod for, at der ikke var tale om bestikkelse. Han sagde desuden, at ansvaret bør placeres øverst oppe i ansvarspyramiden, og at det måtte være kommunaldirektøren eller borgmesteren, der stod til ansvar, såfremt de havde kendskab til forholdet.

- Hvorfor skulle de vide det?, spurgte Jakob Thrane retorisk under retsmødet.

- Jo, det vidste hele Ærø Kommune da, så hvorfor skulle kommunaldirektøren ikke vide det?, sagde han og refererede til, at det var offentlig kendt i kommunen, at vielseskontoret fik gaver af direktøren fra Weltweit-Heiraten.

/ritzau/