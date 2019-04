Borgmester holder pause efter voldtægtssag i partiet

Et tidligere bestyrelsesmedlem i Enhedslisten meldte sig selv efter anklager om voldtægt i borgmesters hjem.

Teknik- og miljøborgmester Ninna Hedeager Olsen (EL) holder en pause fra politik på grund af anklager om voldtægt i borgmesterens hjem

Det oplyser hun selv på sin facebookprofil.

Et tidligere bestyrelsesmedlem i Enhedslisten er sigtet for voldtægten.

- Jeg er dybt berørt. Det foregik i mit hjem. Jeg kender parterne. Det vigtigste for mig har været at tale med offeret, støtte hende og at få hende til at erkende, at hun er uden skyld.

- Derefter har mit fokus været at få gerningsmanden til at melde sig selv. Det vidste han heldigvis godt, at han skulle, skriver Ninna Hedeager Olsen.

Borgmesteren ønsker ikke at uddybe, hvor længe hun holder en pause fra politik.

Mandag aften tages der på et gruppemøde med Enhedslistens medlemmer af byrådet stilling til, hvem der skal overtage hendes arbejdsopgaver.

- Personligt og som gruppeformand støtter jeg Ninna i hendes beslutning om sygemelding og ønsker at skærme hende mod alle henvendelser.

- BR-gruppen vil på vores gruppemøde mandag aften træffe beslutning om det videre forløb, skriver gruppeformand i København Karina Vestergård Madsen (EL) på sin facebookprofil.

Den pågældende mand er beskyttet af et navneforbud. Han har selv meldt sig til politiet i København for at fortælle om sin rolle i voldtægten.

Fredag varetægtsfængslede en dommer i Københavns Byret manden, der har meldt sig selv til politiet. Han skal sidde varetægtsfængslet i 18 dage.

Det er endnu uvist, hvad manden helt nøjagtig er sigtet for, samt hvordan han forholder sig til sigtelsen.

Pernille Skipper, Enhedslistens politiske ordfører i Folketinget, er også rystet over sagen. Partiet har ikke en egentlig leder.

- Af hensyn til offeret og hele efterforskningen vil jeg selvfølgelig ikke udtale mig mere, men jeg vil dog sige, at det gør mig rigtig ked af det, og jeg er faktisk temmelig rystet, skrev hun torsdag på Facebook.

/ritzau/