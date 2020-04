Børn ned til 13 år var involveret i dødeligt slagsmål

En 18-årig mand døde natten til lørdag i slagsmål med knivstik i Gentofte. Flere mindreårige var involveret.

Det var børn og unge i alderen 13 til 19 år, som natten til lørdag var involveret i et slagsmål i Gentofte, som endte med, at en 18-årig mand blev dræbt.

Det fortæller efterforskningsleder Michael Gaml fra Nordsjællands Politi.

- Flere af dem er mindreårige. Det er bekymrende, siger han.

12 børn og unge er blevet anholdt eller tilbageholdt efter slagsmålet. De blev anholdt omkring klokken 02.00 natten til lørdag.

Michael Gaml fortæller, at slagsmålet tilsyneladende blev arrangeret, efter at to af de unge havde en uenighed på de sociale medier.

- To af personerne i de her to bekendtskabsgrupper har været uenige om et eller andet på sociale medier. Hvad der er baggrund for uenigheden, ved jeg ikke.

- Til sidst siger man: Okay, lad os ordne denne her uenighed ved et slagsmål, siger Michael Gaml.

Slagsmålet fandt sted på en skaterbane i Gentofte tæt på Jægerborgs Station.

Den 18-årige mand, der blev dræbt, var blevet stukket med en kniv.

Flere af de 12 anholdte er selv blevet såret i slagsmålet - også af knivstik. Ingen af dem er i kritisk tilstand.

Politiet er lørdag eftermiddag stadig ved at tage stilling til, om nogle af dem, der ikke er mindreårige, skal stilles for en dommer med krav om varetægtsfængsling.

Alle mødes umiddelbart med en sigtelse for drab eller medvirken hertil, fortæller efterforskningslederen. Han forklarer, at man endnu ikke ved så meget om, hvad der er op og ned.

- Det er vores arbejdssigtelse. Det er det, vi arbejder ud fra, siger Michael Gaml.

Derfor er det altså langt fra sikkert, at så mange unge på sigt vil blive retsforfulgt for drab eller medvirken hertil. Dertil kommer, at flere er mindreårige.

De 13-14-årige kan ikke fængsles på grund af deres unge alder.

- Så bliver de overdraget til de sociale myndigheder i sidste ende, siger Michael Gaml.

Efterforskningslederen fortæller, at det er sjældent, at der ses så voldsomme slagsmål mellem så unge.

- Min oplevelse er, at det ikke er unormalt, at man mødes og har slagsmål ned i den aldersgruppe, der hedder 13, 14 og 15 år. Men at det tager den drejning og går så galt her, er ikke noget, vi ser normalt, siger han.

/ritzau/