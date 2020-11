Børneporno-dømt tiltalt for at opfordre til overgreb på pige

På grund af corona er en sag mod en mand, der er tiltalt for børneporno og opfordring til overgreb, udskudt.

Efter en 44-årig mand, der var dømt for børneporno, blev løsladt i maj 2019, gik han i gang med at begå lignende forbrydelser.

Det mener anklagemyndigheden ved Nordsjællands Politi, som har tiltalt manden for at dele børneporno på hjemmesider og i en chat at have opfordret en far til at begå overgreb på sin seksårige datter.

Sagen skulle egentlig være behandlet i Retten i Helsingør mandag, men er blevet udskudt til 29. december, fordi der er coronasmitte i Helsingør Arrest, hvor den tiltalte sidder varetægtsfængslet.

Chatten mellem den tiltalte og faren foregik via det krypterede chatprogram TOK.

Her opfordrede den 44-årige ifølge tiltalen faren til at give datteren juice med vodka i, hvorefter faren skulle tage pigens trusser af. I chatten bekræftede faren, at det var sket.

Ifølge anklageskriftet opfordrede den 44-årige faren til at begå flere seksuelle overgreb på pigen.

Den 44-årige mand er både tiltalt for at opfordre til krænkelser af pigen, men han er også tiltalt for at opfordre til voldtægt af pigen ved andet seksuelt forhold end samleje.

Chatten mellem den 44-årige og faren begyndte i juli og sluttede 11. august, hvor den 44-årige blev anholdt.

Faren og pigen har politiet endnu ikke fået identificeret, og de menes at være i udlandet. Det fortalte Martin Stassen i retten mandag, hvor der var et kort retsmøde, hvor den tiltalte fik sin fængsling forlænget.

- Der er en misbruger i den anden ende, som man fortsat forsøger at identificere i samarbejde med udenlandske myndigheder, sagde anklageren.

Kort efter blev retsmødet dog lukket for pressen af hensyn til, at sagen stadig efterforskes.

Den 44-årige mand er desuden tiltalt for at være i besiddelse af over 45.000 børnepornografiske billeder og videoer med en samlet spilletid på over 107 timer.

Ifølge anklagemyndigheden delte han også børneporno på to fora for børneporno på nettet. Han er blandt andet tiltalt for at have været "supermoderator" i forummet LoliPub.

Det indebar ifølge anklageskriftet, at han blandt andet deltog i staffmøder og påså, at andre brugere overholdt reglerne for, hvilket misbrugsmateriale der måtte deles på hjemmesiden.

Den tiltalte vejledte ifølge tiltalen også andre brugere i at forblive anonyme, og hvordan man delte ulovligt materiale andre steder - blandt andet på forummet PublicPedoClub, hvor grovere materiale kunne deles.

Den 44-årige mand har nægtet sig skyldig.

/ritzau/