Børns Vilkår: Sag om vanrøgt på Bornholm åbner for flere sager

Kommune er dømt for at have svigtet et barn, der blev udsat for vanrøgt. Vigtig dom, mener Børns Vilkår.

Det er en meget vigtig dom, som fredag er afsagt i Østre Landsret, mener Børns Vilkår. Her er en kommune for første gang blevet dømt for at have svigtet et barn, som blev udsat for vanrøgt.

Pigen var ikke offer for seksuelle overgreb eller vold, og netop det gør dommen særlig vigtig. Det mener Rasmus Kjeldahl, der er direktør i Børns Vilkår, som har været bisidder under sagen.

- Dommen lægger vægt på, at også omsorgssvigt - som ikke omfatter vold og seksuelle overgreb - er noget, som kommunen har ansvar for at undgå, siger han.

Sagen handler om en ung kvinde, der som teenager voksede op under meget dårlige forhold på Bornholm. Her måtte hun blandt andet tigge om mad hos naboerne.

Regionskommunen blev frifundet i byretten i 2019. Her kom retten frem til, at kommunen flere gange genhusede familien, og at en familiebehandler jævnligt kom på besøg - også uanmeldt.

Fredag har landsretten dømt kommunen for at have forsømt sin forpligtelse til at sikre et barn mod umenneskelig og nedværdigende behandling. Pigen blev svigtet i perioden fra 2005 til 2009, mener landsretten.

Dommen er ifølge Rasmus Kjeldahl både vigtig for kvinden selv og andre i en lignende situation.

- Vi har sager liggende til vurdering med problemstillinger, som vi tænker, vil være nemmere at få løst ved domstolene efter denne her dom.

- Vi er selvfølgelig nødt til at læse dommens præmisser grundigt. Men med det udgangspunkt er jeg sikker på, at der vil komme flere tilsvarende sager i den kommende tid, siger Børns Vilkårs direktør.

Kommunen fik et stort antal underretninger om teenageren, der som 12-årig blev introduceret af sin mor til hash og alkohol. Som 13-årig havde hun udviklet et misbrug.

Underretningerne og egne observationer i det uhumske hjem, hvor der på gulvet lå afføring fra familiens hunde, burde havde fået kommunen til at reagere, mener landsretten.

