Bortført mand henvender sig til Københavns Politi

En 25-årig, der angiveligt blev bortført torsdag, har givet lyd fra sig. Han afviser, at han blev bortført.

En 25-årig mand, der torsdag angiveligt blev tvunget ind i en bil i forbindelse med en skudepisode ved Husum Torv i København, har mandag henvendt sig til politiet.

- Han har ringet til mig, og jeg har inviteret ham ind til en snak i morgen, siger politikommissær Steffen Thaaning Steffensen mandag eftermiddag.

Den 25-årige mand har været forsvundet siden torsdag eftermiddag.

Her jagtede en gruppe mænd i to biler, en grå Audi og en BMW, tilsyneladende nogle andre personer. De var kørende i en sølvgrå Mercedes.

Der opstod ifølge politiet tumult ved Mercedesen, og der blev affyret et skud, uden at nogen blev ramt. Men truslen gjorde, at en mand blev tvunget ud og over i Audien, har politiet fortalt om episoden.

I forsøget på at stoppe Audien affyrede betjente på stedet skud mod bilen, men i første omgang havde mændene held til at slippe væk.

Senere blev alle tre biler fundet, og tre mænd anholdt og varetægtsfængslet.

Siden har politiet forsøgt at få kontakt til den 25-årige og har flere gange opsøgt hans familie. Familien har tidligere fortalt, at den havde været i kontakt med ham i weekenden.

Mandag har manden så kontaktet Ekstra Bladet, som ifølge Steffen Thaaning Steffensen formidlede kontakten til ham.

Over for Ekstra Bladet afviser den 25-årige, at han blev bortført.

Den unge mand fortæller om de dramatiske begivenheder ved Husum Torv, at han kørte en tur i sin Mercedes med en ven.

Pludselig hoppede nogle andre ud af deres biler. Der opstod tumult, og under den tumult blev hans passager revet ud af vognen.

Han siger dog til Ekstra Bladet, at det lykkedes passageren at vriste sig fri og stikke af til fods, mens han selv kørte sin Mercedes væk mod Mørkhøj.

Selv bedyrer den 25-årige over for Ekstra Bladet, at han ikke har gjort nogen noget, og han har ingen forklaring på torsdagens begivenheder.

/ritzau/