Bosnier udvises for at true betjent med pistol

Retten i Sønderborg har afsagt dom om vold og trusler mod politiet i august sidste år.

En dramatisk episode i Sønderborg sidste sommer har fredag ført til udvisning og en dom på fængsel i tre år til en bosnisk mand.

Under en anholdelse tog manden en pistol fra en betjentes skæfte og brugte våbnet til at true mod betjentens hoved, har byretten slået fast.

Udover vold og trusler er den 44-årige også dømt for ulovlig besiddelse af skydevåben under særligt skærpende omstændigheder, oplyser Syd- og Sønderjyllands Politi.

Den dømte er ifølge regionalmediet jv.dk Nurdin Zeljkovic, der nægtede sig skyldig og har taget betænkningstid med hensyn til en eventuel anke til landsretten.

Episoden skete 13. august. Politiet var rykket ud til en anmeldelse om en strid mellem naboer i Stenbjergparken.

Men det udviklede sig, da betjentene blev angrebet af den 44-årige og hans lillebror. En betjent blev slået med en metalkrykke, og der blev ifølge tiltalen også kastet en cykel mod politiet.

Da den 44-årige havde fået fat i den ene betjents tjenestepistol, valgte den anden betjent at affyre et varselsskud for at få ham til lægge våbnet fra sig.

/ritzau/