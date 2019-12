Brændende lastbil med papir spærrer sønderjysk motorvej

En brændende lastbil på motorvejen ved Haderslev skaber onsdag morgen store problemer.

E45 Sønderjyske Motorvej i sydgående retning ved Haderslev er onsdag morgen spærret på grund af en brændende lastbil.

Det oplyser politiet og Vejdirektoratet på Twitter.

Syd- og Sønderjyllands Politi meldte først ud, at strækningen kun ville være kortvarigt spærret, men omkring klokken 08.15 oplyser Vejdirektoratet, at man forventer at åbne i løbet af formiddagen.

- Trafikanter opfordres til at finde alternative ruter, lyder det på Twitter.

Politiet melder, at trafikken ledes videre af afkørsel 69 Skovby.

Det er uvist, hvad der har fået lastbilen, der er læsset med papir, til at brænde.

Slukningsarbejdet ventes at vare omkring en time endnu, lyder det fra politiet på Twitter klokken 08.40.

/ritzau/