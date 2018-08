Brand hærger sommerhuse og klitter ved Blokhus

Mindst to sommerhuse står i flammer i Vendsyssel. Ilden er ude af kontrol og springer mellem klitterne.

En større brand raserer lørdag sommerhuse og klitter ved Blokhus. Politiet advarer mod at opholde sig i området, da det er forbundet med livsfare.

- Det er et pænt stort område, hvor der ligger en del sommerhuse. Det er et sommerhusområde med spredt beplantning, og det hele er knastørt, fortæller vagtchef Karsten Højrup Kristensen fra Nordjyllands Politi.

Det er brandfolk fra Nordjyllands Beredskab, der er på stedet for at få bugt med flammerne, som har skadet mindst to sommerhuse.

- Vi har mange folk på stedet, der har travlt med at arbejde, så vi kan ikke lige nu sige noget om, hvor omfattende det er. Men det virker til at være ret omfattende, lyder det fra den vagthavende hos Nordjyllands Beredskab.

Hos politiet fortæller Karsten Højrup Kristensen, at det er i området vest for Pirupshvarrevej, nord for Tobaksvej og syd for Moreavej, at det brænder.

- Ilden springer og er ude af kontrol. Der er gnister i luften, og når de lander, så kan de antænde noget, siger han.

Ifølge vagtchefen er stort set alle sommerhusene i området beboet i øjeblikket, og man er i færd med at få området evakueret.

- Det brænder lige op og ned ad sommerhuse, fortæller vagtchefen.

Politiet kender ikke årsagen til branden.

/ritzau/