Brand i Højbjerg koster 52-årig livet

Ved en brand i en etageejendom blev en mand reddet ud af lejlighed, men han døde kort tid efter på sygehuset.

En 52-årig mand mistede onsdag livet i forbindelse med en brand på Rundhøj Allé i Højbjerg ved Aarhus.

Det oplyser Østjyllands Politi.

Branden brød ud midt på eftermiddagen i den 52-åriges lejlighed. Det lykkedes at redde ham ud under evakueringen af opgangen.

Han fik hjertestop, men blev genoplivet og kørt i ambulance til skadestuen. Men her afgik han kort ved døden.

Efter tre kvarter var branden under kontrol, og det lykkedes brandfolkene at hindre den i at sprede sig til andre lejligheder i opgangen.

Brandårsagen er onsdag aften ikke kendt, og politiet ved heller ikke, hvor i lejligheden den er opstået.

De pårørende til den 52-årige er blevet underrettet.

/ritzau/