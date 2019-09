Brand i lagerbygning i Espergærde udvikler farlig røg

Branden er under kontrol, men røgen kan være farlig for beboere i nærområdet at indånde, siger politiet.

En brand i en lagerbygning i Espergærde udvikler tidligt lørdag morgen røg, der kan være sundhedsskadelig.

Det meddeler Nordsjællands Politi i en beredskabsmeddelelse.

Der er derfor udsendt advarsel til borgere i nærområdet om, at man bør undgå at indånde røgen.

Advarslen gælder specifikt beboere på Mørdrupvej, Hornbækvej, Rolighedsparken samt områder ud mod Øresund.

Lagerbygningen, der ligger på Bybjergvej, brød i brand fredag aften, og meldingen fra politiet klokken 22.30 var, at der var flammer i taget, og at man havde afspærret området omkring bygningen.

Politiet modtog anmeldelsen omkring 21.15.

Omkring klokken 05 lørdag morgen er meldingen fra Nordsjællands Politi, at branden er under kontrol, og at der ikke umiddelbart er fare for, at den vil sprede sig.

- Der udvikles fortsat relativ kraftig røg, men der går nok ikke længe, før den aftager, lyder det først på morgenen fra vagtchef Flemming Hansen.

