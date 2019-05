Brand i østjysk stald koster 600 grise livet

Flere grise er blevet aflivet på stedet, mens andre skal slagtes mandag. Årsagen er en brand i en stald.

Det kommer til at koste omkring 600 grise livet, at der søndag aften udbrød brand i en stald på en landbrugsejendom i den østjyske by Mørke.

Østjyllands Politi oplyser klokken 21.40 på Twitter, at flere af grisene allerede er blevet aflivet af en dyrlæge.

- Branden i grisestalden kommer desværre til at koste cirka 600 grise livet. Enkelte er blevet aflivet på stedet, mens en stor del har stået i røg, der gør at de skal slagtes i morgen, skriver politiet søndag aften.

Branden brød ud kort før klokken 20.00 i en stald i Mørke.

Ingen personer er kommet til skade.

/ritzau/