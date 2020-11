Politiet råder beboere nær brændende hus at lukke døre og vinduer for at undgå gener fra røg.

En brand i et stråtækt hus på Stærkendevej i Hedehusene torsdag morgen skaber så kraftig røgudvikling, at beboere i nærheden opfordres til at lukke døre og vinduer for at undgå gener fra røgen.

Det skriver Københavns Vestegns Politi på Twitter kort efter klokken 07.00 torsdag morgen. Ifølge politiet er røgen ikke giftig.

/ritzau/