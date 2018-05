Teknikere skal klarlægge årsag til brand i ejendom.

En person har mistet livet ved en brand i Dronninglund torsdag morgen, skriver nordjyske.dk.

Branden i en ejendom blev anmeldt cirka klokken halv fem, og herefter fandt brandfolkene den afdøde.

Politiets vagtchef siger til Nordjyske, at teknikere skal undersøge huset for at klarlægge brandens opståen og forløb.

/ritzau/