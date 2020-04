Brand raserer virksomheder - ilden opstod i en elcykel

To bygninger på Als ventes at brænde ned til grunden, efter at en brand har bredt sig til flere virksomheder.

Ilden begyndte i et batteri på en parkeret elcykel.

Og derfra spredte flammerne sig.

En voldsom brand hærger onsdag eftermiddag tre bygninger i Høruphav på Als, og årsagen skal efter alt at dømme findes i en elcykel.

Det oplyser vagtchef Søren Strægaard fra Syd- og Sønderjyllands Politi.

- Branden begyndte, da der opstod ild i et batteri på en elcykel, siger han.

De brændende bygninger huser forskellige virksomheder - to af bygningerne forventes at brænde ned til grunden. Den sidste kan reddes.

Ingen personer er kommet alvorligt til skade, men enkelte har indåndet røg fra branden, fortæller vagtchefen.

Politiet modtog anmeldelsen klokken 14.06.

/ritzau/