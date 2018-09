Brandfolk reddede stuehus under heftig gårdbrand ved Faxe

To længer og et kontor udbrændte, da en gård nær Faxe natten til søndag stod i flammer. Stuehuset blev reddet.

En større brand raserede natten til søndag en gård på Truntevænget i Store Spjellerup øst for Faxe.

Store dele af gården brændte ned, men ingen personer kom til skade, fortæller Peter Liebst, der er vagthavende indsatsleder hos Midt- og Sydsjællands Brand og Redning i Faxe.

- Vi får en melding klokken 01.10 om, at to længer er overtændt. Det vil sige, at stråtaget er brændt igennem, fortæller indsatslederen.

Han kørte ud fra brandstationen i Haslev. Andre brandfolk var kørt fra brandstationen i Faxe. De var først på stedet og meldte til Peter Liebst, at der var behov for assistance, hvis stuehuset skulle reddes.

Indsatslederen valgte derfor at sende bud efter slukningskøretøjer fra Hårlev og siden hen en tankbil fra Store Heddinge. Derudover blev Beredskabsstyrelsen bedt om at stille med en tankvogn.

- De har en stor fireakslet tankvogn med 14.000 liter vand. Den får vi ud at stå, så de lidt mindre tankvogne på 8000 liter kan køre i pendulfart til det nærmeste sted, hvor vi kan tage vand, fortæller Peter Liebst.

- Man bruger jo tankvogne i dag og ikke branddamme som i gamle dage. Så vi bruger lidt flere ressourcer på at køre frem og tilbage. Men det skulle stadigvæk være billigere end at holde branddammene ved lige, siger indsatslederen.

Trods brandens omfang betegner Peter Liebst forløbet som en kontrolleret nedbrænding med efterslukning. Brandvæsnet var færdige på stedet søndag morgen omkring klokken 8.

To længer, som stod tomme, er udbrændt.

- Der er bare nogle sodsværtede vægge tilbage og ingen tagkonstruktion. De er helt væk, fortæller Peter Liebst.

- I den lille korte længe, der var noget kontor. Men der fik vi reddet værdierne ud. Den er brændt nu, men computer og de ting, han havde derinde, de er båret ud, siger indsatslederen.

Årsagen til branden er ikke fastlagt. Ifølge Peter Liebst retter mistanken sig mod et fyr, som stod i den ene længe. I næste uge skal teknikere fra politiet forsøge at fastlægge brandårsagen endeligt.

Det lykkedes for brandfolkene at redde stuehuset.

/ritzau/