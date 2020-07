Brasilien stiller krav i sag om udlevering af dansker

I fem måneder har Rasmus Kierkegaard Kristiansen siddet fængslet i Brasilien.

En domstol i Brasilien kræver en garanti fra de danske myndigheder, hvis en dansk statsborger skal udleveres i sagen om et drab, som blev begået for 27 år siden.

Det skriver Ekstra Bladet tirsdag.

Rasmus Kierkegaard Kristiansen har siden februar siddet varetægtsfængslet i Brasilien på grund af Danmarks begæring om udlevering.

Kristiansen er mistænkt for at have dræbt Erik Højer Christensen i sommeren 1993 i Portugal. Liget blev parteret med en fukssvans.

I forbindelse med spørgsmålet om udlevering til Danmark vil den brasilianske højesteret have en garanti for, at Kristiansen ikke forsøges idømt fængsel på livstid, skriver Ekstra Bladet.

Der er fastsat en frist i sagen, og den udløber i den kommende uge. Inden da skal Danmark svare på, om kravet kan opfyldes eller ej.

Den danske statsborgers advokat i Danmark, Sysette Vinding Kruse, forventer, at han løslades, såfremt der ikke findes en løsning.

I 1993 kørte Rasmus Kierkegaard Kristiansen sammen med Erik Højer Christensen fra England til det nordlige Portugal. Tilsyneladende skulle de arbejde sammen om at sælge brugte tyske luksusbiler.

Men Erik Højer Christensen blev dræbt, hvorefter liget blev parteret. Efterfølgende blev offerets underkrop fundet i et skovområde ved Amarante øst for Porto.

/ritzau/